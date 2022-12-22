Северная Корея продала оружие ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, - Reuters
Частная военная компания "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи, которое россияне будут использовать в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена рассказал, что ЧВК "Вагнер" оплатила поставки оружия из Северной Кореи.
При этом чиновник отметил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты. Но, по его словам, то количество оружия, которое получили россияне, не изменит динамику боевых действий в Украине.
"Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования для "Вагнера", - добавил он.
В Reuters отмечают, что американские официальные лица хотят поднять вопрос передачи оружия России на заседании Совбеза ООН.
Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.