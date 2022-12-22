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В США есть три разные модели окончания войны в Украине путем переговоров, - WP

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Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 12:35
В США есть три разные модели окончания войны в Украине путем переговоров, - WP Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Соединенных Штатах Америки видят три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине путем переговоров. Две из которых неприемлемы для украинской стороны, поскольку предусматривают частичную потерю территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Есть три разных модели того, как могло бы выглядеть завершение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (президента США Джо Байдена - ред.)", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, одна из моделей, предложенная президентом Владимиром Зеленским в рамках мирного плана, предусматривает выход российских войск со всей территории Украины, которую она сейчас оккупировала, включая Крым и районы восточного Донбасса, что РФ захватила в 2014 году.

Другая предполагает уход российских оккупационных войск к линии 2014 года.

Третья модель включает в себя вывод российских сил из Донбасса, но не из Крыма.

Отмечается, что по поводу последних двух вариантах - Зеленский четко дал понять, что не будет поддерживать их, подчеркнув, что мир может наступить лишь тогда, когда российские захватчики отступят со всех оккупированных территорий.

Но, как пишет издание во время личной встречи Зеленского с Байденом, последний хотел услышать "текущие мнения Зеленского о том, как это должно выглядеть", но признал, что "это своего рода академическая дискуссия на данный момент", поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Напомним, во время своего визита в США президент Владимир Зеленский дал четко понять, что в войне, которую начали россияне, нет справедливого мира и единственное окончание этого - никаких компромиссов украинской стороны.

Добавим, украинские власти неоднократно отмечали, мирным переговорам с Россией должна предшествовать реализация шагов, которые президент Владимир Зеленский представил в "формуле мира". А значит, выход оккупантов со всех украинских территорий.

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