Враг всю ночь бил по Днепропетровской области из РСЗО: ранен ребенок

Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Враг выпустил более 50 снарядов, вследствие чего ранен 8-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов. В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали", - рассказал он.

При этом, по словам Резниченко, вследствие ударов в городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.

Тем временем в Красногригорьевской общине оккупанты разрушили один дом, еще 20 получили повреждения. Также пострадали десяток хозяйственных построек, автомобили и шесть линий электропередач.

Фото: последствия российской атаки на Днепропетровскую область ночью 22 декабря (t.me/dnipropetrovskaODA)