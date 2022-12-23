Сенат затвердив виділення коштів Україні, а КНДР передала зброю РФ: новини за 22 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив понад 50 снарядів, внаслідок чого поранено 8-річну дитину.

У ніч на четвер, 22 грудня, у небі над Миколаївською областю було збито російську ракету Х-59. Її окупанти випустили із літака.

Російські окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута, але звідти їх вибили українські захисники.

У Чехії перша група українських військових завершила підготовку, яка проходила з 4 грудня під керівництвом чеської армії.

На російському авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз стоїть на ремонті в Мурманську, спалахнула пожежа.

У Сполучених Штатах Америки бачать три різні моделі того, як могла б завершитись війна в Україні шляхом переговорів. Дві з них є неприйнятними для української сторони, оскільки передбачають часткову втрату територій.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з американським колегою Ллойдом Остіном. Подякував йому за пакет військової допомоги США.

Понад 44 млрд доларів для України та союзників. Сенат затвердив бюджет США

Сенат США затвердив федеральний бюджет на 2023 рік у розмірі 1,7 трлн доларів, до якого включено 44 млрд доларів для підтримки України та союзників по НАТО.

Вказано, що загальний обсяг фінансування перевищує приблизно 1,5 трлн доларів, виділених у попередньому році. Лідери Сенату та Палати представників планують направити законопроект президенту США Джо Байдену на підпис до кінця тижня.

Повідомляється, що демократи та республіканці сперечалися між собою, скільки грошей слід виділяти на військові та невоєнні програми.

Перерахують Україні кошти від продажу активів РФ: Конгрес ухвалив важливу поправку

Конгрес США 22 грудня ухвалив поправку до законопроекту про фінансування американського уряду, яка дозволить передавати Україні кошти від продажу заарештованих активів РФ.

Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від продажу заарештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій народу України.

Повідомляється, що в сенаті законопроект було прийнято як поправку до масштабного законопроекту про фінансування федерального уряду США. Далі закон має підтримати Палата представників.

У Німеччині закликали передати Україні Patriot після рішення США

Після оголошення США про постачання Україні зенітних ракет Patriot, Християнсько-соціальний союз звернувся до Федерального уряду з проханням надати такі системи озброєння Україні.

За словами генерального секретаря ХСС Мартіна Губера, хід війни показав, що Україні краще допомагати зброєю, щоб мати можливість протистояти російській агресії. Тому уряд Німеччини має ще більше підтримувати Україну постачанням зброї та ракетами Patriot.

Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України

Під час повернення в Україну після візиту до США президент України Володимир Зеленський також відвідав і Польщу, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

За словами Зеленського, сторони обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.

"Президенти торкнулися широкого спектру тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, які є надзвичайно важливими, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - додає прес-служба Офісу президента.

Північна Корея продала зброю ПВК "Вагнер" для війни в Україні

Приватна військова компанія "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена розповів, що ПВК "Вагнер" сплатила поставки зброї з Північної Кореї.

При цьому урядовець зазначив, що минулого місяця Північна Корея поставила до Росії ракети. Але, за його словами, кількість зброї, яку отримали росіяни, не змінить динаміку бойових дій в Україні.