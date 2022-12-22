Ночью над Николаевской областью сбили российскую ракету: что известно

В ночь на четверг, 22 декабря, в небе над Николаевской областью была сбита российская ракета Х-59. Ее оккупанты выпустили из самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг".

"Ночью враг направил ракетный удар с направления Черного моря. Из самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которая силами противовоздушной обороны сбита над Николаевской областью", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг, 22 декабря, российские солдаты снова обстреляли Очаков Николаевской области. На этот раз был нанесен ракетный удар.

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