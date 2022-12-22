Резников переговорил с Остином: поблагодарил за новый пакет помощи США

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Поблагодарил его за пакет военной помощи США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.

Как отметил министр, наши герои быстро освоят зенитно-ракетный комплекс Patriot, что поможет еще сильнее защитить наше небо от российских обстрелов.

"Мы благодарны за очередной пакет помощи в сфере безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких нападений России. Украинские воины быстро освоят систему Patriot. Они неоднократно доказывали свое мастерство", - заявил Резников.