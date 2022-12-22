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В Германии призвали передать Украине Patriot после решения США

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Четверг 22 декабря 2022 14:27
В Германии призвали передать Украине Patriot после решения США Фото: в Германии призвали передать Украине Patriot после решения США (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После объявления США о поставке Украине зенитных ракет Patriot, Христианско-социальный союз обратился к Федеральному правительству с просьбой предоставить такие же системы вооружения Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По словам генерального секретаря ХСС Мартина Губера, ход войны показал, что Украине лучше помогать оружием, "чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии". Поэтому правительство Германии должно еще больше поддерживать Украину снабжением оружия, а также ракетами Patriot.

Губер также обратился с просьбой о поставке в Украину боевых танков Leopard.

Кроме того, глава Комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн предложила разделить с США военную поддержку Украине.

"США снабжают ракеты Patriot, а нам нужно срочно сделать толчок, чтобы доставить Leopard 2 вместе с бронетранспортерами Marder с нашего склада в Украину", - сказала она.

Отметим, что еще вчера в немецком правительстве заявляли, что страна не планирует передавать Украине Patriot, поскольку после передачи трех ПВО Польши, Германия не располагает другими системами этого типа.

Напомним, 21 декабря США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи.

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