Группы оккупантов иногда прорывались в Бахмут, но их выбили, - Череватый
Российские оккупанты иногда прорывались на окраины Бахмута Донецкой области, но оттуда их выбили украинские защитники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были выбиты. В частности, с помощью британской бронетехники", - отметил Череватый.
Он также подчеркнул, что в районе города сейчас достигаются две главных цели: враг не может прорвать оборону и, соответственно, наступать дальше, а также он каждые сутки несет "просто невероятные потери, как для армии 21 века".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Конгрессу США заявлял, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война дальше.
Также мы писали, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.