Группы оккупантов иногда прорывались в Бахмут, но их выбили, - Череватый

Российские оккупанты иногда прорывались на окраины Бахмута Донецкой области, но оттуда их выбили украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были выбиты. В частности, с помощью британской бронетехники", - отметил Череватый.

Он также подчеркнул, что в районе города сейчас достигаются две главных цели: враг не может прорвать оборону и, соответственно, наступать дальше, а также он каждые сутки несет "просто невероятные потери, как для армии 21 века".