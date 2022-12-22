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Группы оккупантов иногда прорывались в Бахмут, но их выбили, - Череватый

Новина українською →
Бахмут, Четверг 22 декабря 2022 16:30
Группы оккупантов иногда прорывались в Бахмут, но их выбили, - Череватый Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты иногда прорывались на окраины Бахмута Донецкой области, но оттуда их выбили украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были выбиты. В частности, с помощью британской бронетехники", - отметил Череватый.

Он также подчеркнул, что в районе города сейчас достигаются две главных цели: враг не может прорвать оборону и, соответственно, наступать дальше, а также он каждые сутки несет "просто невероятные потери, как для армии 21 века".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Конгрессу США заявлял, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война дальше.

Также мы писали, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.

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