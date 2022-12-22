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Более 44 млрд долларов для Украины и союзников. Сенат утвердил бюджет США

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Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 21:40
Более 44 млрд долларов для Украины и союзников. Сенат утвердил бюджет США Фото: сенат США утвердил государственный бюджет на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенат США утвердил федеральний бюджет на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов, в который включены 44 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Указано, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Впрочем, как стало известно, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, он составит 858 млрд долларов, что превышает прошлогодний, сума которого 740 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.

Также сообщалось, что в конце ноября президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

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