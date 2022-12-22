Перечислят Украине средства от продажи активов РФ: Конгресс принял важную поправку
Конгресс США сегодня, 22 декабря, принял поправку к законопроекту о финансировании американского правительства, которая разрешит передавать Украине средства от продажи арестованных активов РФ.
Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от продажи арестованных активов олигархов, или других подсанкционных организаций народу Украины", — заявил Грэм.
По его словам, новая поправка к закону станет подарком многострадальному народу Украины.
"Это будет облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для российских олигархов", - подчеркнул сенатор.
По словам конгрессмена Тома Малиновски, сенат США долго искал пути для передачи арестованных средств Украине, но все же их нашел..
"Мы приняли то, чего требуют здравый смысл и справедливость: те, кто поддерживает Путина, должны помочь заплатить за восстановление страны, которую он пытается уничтожить", - отметил Малиновски.
Сообщается, что в сенате законопроект был принят, как поправка к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Далее закон должна поддержать Палата представителей.
Ранее мы писали, что США проводят расследование деятельности компании Concord Management, осуществлявшей инвестиции хедж-фондов на миллиарды долларов для российского миллиардера Романа Абрамовича.
Также сообщалось, что британское правительство ищет оптимальные механизмы по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.
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