Перечислят Украине средства от продажи активов РФ: Конгресс принял важную поправку

Конгресс США сегодня, 22 декабря, принял поправку к законопроекту о финансировании американского правительства, которая разрешит передавать Украине средства от продажи арестованных активов РФ.

Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от продажи арестованных активов олигархов, или других подсанкционных организаций народу Украины", — заявил Грэм.

По его словам, новая поправка к закону станет подарком многострадальному народу Украины.

"Это будет облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для российских олигархов", - подчеркнул сенатор.

По словам конгрессмена Тома Малиновски, сенат США долго искал пути для передачи арестованных средств Украине, но все же их нашел..

"Мы приняли то, чего требуют здравый смысл и справедливость: те, кто поддерживает Путина, должны помочь заплатить за восстановление страны, которую он пытается уничтожить", - отметил Малиновски.

Сообщается, что в сенате законопроект был принят, как поправка к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Далее закон должна поддержать Палата представителей.