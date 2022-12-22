На российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар: подробности
На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"На борту "Адмирала Кузнецова", стоящего в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек", - заявили в экстренных службах РФ.
По информации пропагандистских СМИ, пожар уже потушили.
Отмечается, что с 2018 года крейсер стоит в Североморске на плановом ремонте. В декабре 2019 года на "Адмирале Кузнецове" произошел пожар, в результате чего погибли два человека, еще 14 человек пострадали. Корабль планировалось передать ВМФ России в 2022 году.
Фото: пожар на борту "Адмирала Кузнецова" (местные СМИ)
Чем уникален "Адмирал Кузнецов"?
Корабль является единственным авианесущим крейсером Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. Он был построен в Николаеве и спущен на воду в 1985 году. На крейсере могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. Основу авиакрыла составляют палубные истребители Су-33, МиГ-29К и МиГ-29КУБ.
Кроме того, "Адмирал Кузнецов" обладает ракетным вооружением и является единственным авианесущим кораблем в мире, который может находиться в Черном море согласно конвенции Монтре.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужны морские дроны, чтобы атаковать флот Российской Федерации и таким образом защищать гражданские объекты.
Как известно, в апреле этого года украинская сторона заявила об ударе по российскому крейсеру "Москва" двумя противокорабельными ракетами "Нептун". В результате атаки корабль затонул.
По оценкам экспертов, потеря крейсера "Москва" стала самой дорогой за время войны России против Украины. Его остаточная стоимость составила около 750 млн долларов.
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