Санкции против Ирана и ракетные обстрелы Купянска: новости за 25 апреля
Во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. А Кабинет министров Украины направил на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в отношении Ирана.
РБК-Украина собрала главные новости за 24 апреля.
Война России против Украины: последние новости
- По данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали в сутки 690 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения
- Российские оккупанты продолжают сосредоточивать свои основные силы на востоке Украины. На других участках фронта активных действий, вероятно, пока не наблюдается.
- В России заявили, что начали применять на фронте новые танки Т-14 "Армата". Они пока ведут огонь по украинским позициям и еще не участвовали в штурмах.
- Украинские военные будут проходить учения, пока США подготовят обещанные танки Abrams к отправке на фронт.
- Контрнаступательная операция охватывает ряд аспектов и говорить о "первых решающих 24 часа" не корректно. Поскольку операции уже давно ведутся, и они не выглядят так, как это описывают некоторые западные СМИ или политики.
- За прошедшие сутки украинские военные на юге ликвидировали два наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения россиян. Также оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике.
- Российские военные, роя окопы в Запорожской области, заразились сибирской язвой. В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока "зрители" ожидают контрнаступление ВСУ, украинцы, покинувшие мирную жизнь, день за днем готовятся отвоевывать свой родной дом.
Россияне обстреляли центр Купянска
Во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. Уже известно о 5 раненых, под завалами есть люди.
Позже стало известно, что из-за обстрела Купянска Харьковской области во вторник, 25 апреля, число раненых возросло до 10 человек, известно об одном погибшем человеке.
"Купянск, центр города, краеведческий музей. Сейчас известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Привлечены все необходимые службы", - заявил президент Владимир Зеленский.
Украина введет санкции против Ирана
Кабинет министров Украины направил на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в отношении Ирана.
"Даем старт секторальным санкциям против Ирана... Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору", - заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время которой актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе в самых сложных направлениях.
"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", – отметил Зеленский.
Байден объявил об участии в выборах в 2024 году
Американский лидер Джо Байден официально объявил, что примет участие в следующих президентских выборах. Они запланированы на 2024 год.
"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов", - написал Байден.
Повышение цен на электроэнергию
Кабинет министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц - до конца мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.
"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", - сказал он.
ВАКС усилил меру пресечения мэру Одессы Труханову
Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение изменить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему назначили залог и обязали носить электронный браслет.
"ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения", - отмечают в суде.
Китаю выгодно затягивание войны РФ против Украины
Президент Чехии Петр Павел считает, что Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.
"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - сказал Павел.
По его словам, Китай может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от РФ в обмен на свое "безграничное партнерство".
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