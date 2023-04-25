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Украина введет санкции против Ирана. Кабмин внес предложение в СНБО

Новина українською →
Украина, Вторник 25 апреля 2023 18:11
Украина введет санкции против Ирана. Кабмин внес предложение в СНБО Фото: Украина введет санкции против Ирана (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины направил на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в отношении Ирана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Как считают в правительстве, предварительные ограничения в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, не были восприняты Ираном как серьезное предупреждение. В этой связи Кабмин решил усилить санкции.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, к сожалению, не были восприняты, как серьезное предупреждение. Что ж - мы усилим наши аргументы. Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору, - заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно предложениям Кабмина, санкции будут введены сроком на 50 лет и будут содержать:

  • предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;
  • запрет на передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;
  • приостановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;
  • запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участвующей в переводе средств;
  • запрещение регистрации резидентами Ирана международных платежных систем.

Напомним, что в среду, 19 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против компаний, помогавших поставлять Ирану электронику для беспилотников.

В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.

Парламент Ирана одобрил предложения к изменению закона об усилении наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин.

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