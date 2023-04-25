Украина введет санкции против Ирана. Кабмин внес предложение в СНБО

Как считают в правительстве, предварительные ограничения в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, не были восприняты Ираном как серьезное предупреждение. В этой связи Кабмин решил усилить санкции.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, к сожалению, не были восприняты, как серьезное предупреждение. Что ж - мы усилим наши аргументы. Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору, - заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно предложениям Кабмина, санкции будут введены сроком на 50 лет и будут содержать: