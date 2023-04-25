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Повышение цен на электроэнергию снова отложили: сколько будет действовать старый тариф

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Украина, Вторник 25 апреля 2023 15:10
Повышение цен на электроэнергию снова отложили: сколько будет действовать старый тариф Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц - до конца мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", - сказал он.

Напомним, правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля. Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах повысить тарифы на газ и электроэнергию. Сроки пока не определены.

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