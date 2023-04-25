Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: Генштаб обновил потери России в войне
По данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 187770 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3688 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7151 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 2863 (+14) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 291 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2437 (+24),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5784 (+31) ед,
- специальная техника - 345 (+6)
Как сообщалось, россияне вряд ли готовы к новым штурмам Угледара и опасаются контрнаступления ВСУ в Запорожской области.
Напомним, Генштаб сообщал, что 24 апреля ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
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