Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: Генштаб обновил потери России в войне

По данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, россияне вряд ли готовы к новым штурмам Угледара и опасаются контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

Напомним, Генштаб сообщал, что 24 апреля ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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