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Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: Генштаб обновил потери России в войне

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Украина, Вторник 25 апреля 2023 08:18
Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: Генштаб обновил потери России в войне Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 25 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 187770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3688 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7151 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 2863 (+14) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 291 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2437 (+24),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5784 (+31) ед,
  • специальная техника - 345 (+6)

Как сообщалось, россияне вряд ли готовы к новым штурмам Угледара и опасаются контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

Напомним, Генштаб сообщал, что 24 апреля ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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