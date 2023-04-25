ВСУ уничтожили 21 единицу техники и два наблюдательных пункта россиян, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили 21 единицу техники и два наблюдательных пункта россиян на юге (facebook.com/easternforce)

За прошедшие сутки, 24 апреля, украинские военные на юге ликвидировали два наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения россиян. Также оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"За предыдущие боевые сутки потери противника составили: в личном составе - 18, в технике - 21", - говорится в сообщении. В частности, украинские бойцы уничтожили два ЗРК "Тор-М2", два танка Т-72/Т-62, крупнокалиберную пушку "Гиацинт 2", самоходную артиллерийскую установку "Нона-С", 10 единиц автобронетанковой техники и пять беспилотников типа "Ланцет" и "Мавик-3". Кроме того, был уничтожен полевой пункт боеснабжения и два наблюдательных пункта россиян.