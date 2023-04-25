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Все подразделение пошло на карантин. Оккупанты в Запорожской области раскопали сибирскую язву

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Запорожская область, Вторник 25 апреля 2023 16:57
Все подразделение пошло на карантин. Оккупанты в Запорожской области раскопали сибирскую язву Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные, роя окопы в Запорожской области, заразились сибирской язвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По данным Федорова, во время подготовки окопов оккупанты случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву.

В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.

"Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хеппи энда им точно не будет", - заявил он.

Напомним, на кладбище в российском Новосибирске нашли массовое захоронение с символикой ППК "Вагнера".

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