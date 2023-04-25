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Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 25 апреля 2023 09:28
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон Фото: пспикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные будут проходить учения, пока США подготовят обещанные танки Abrams к отправке на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

Он объяснил, что 31 танк, который США отправят в Германию на обучающий полигон, будет предназначен только для тренировок. Эти боевые машины не попадут на фронт.

По словам спикера Пентагона, для ВСУ готовят танки с украинской спецификацией, они будут использоваться в реальных боях. Пока США готовят Abrams для отправки, украинские танкисты будут проходить обучение.

"Обучение будет проходить в Германии, для его проведения используются разные средства, 31 учебный танк будет предоставлен украинскому персоналу, чтобы они снова могли тренироваться так, будто собираются воевать", - заявил американский генерал.

Как сообщалось, в Пентагоне заверили, что танки Abrams поступят в Украину до конца года.

Также в ближайшие недели на полигон Графенвер в Германии начнутся учения украинских бойцов на американских танках Abrams.

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