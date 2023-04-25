Карта боевых действий в Украине: британская разведка показала актуальные данные
Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои основные силы на востоке Украины. На других участках фронта активных действий, вероятно, пока не наблюдается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту британской разведки.
Согласно данным разведки, скопление российских войск все так же наблюдается в районе Авдеевки Донецкой области. Также, как утверждает Генштаб ВСУ, наиболее ожесточенные бои происходят за Марьинку, которая находится по соседству.
Фото: карта британской разведки (twitter.com/DefenceHQ)
При этом в британской разведке продолжают фиксировать присутствие большого количества войск РФ возле Бахмута, за который сражения идут месяцы. Там украинские военные не дают врагу оккупировать город.
В то же время большое присутствие россиян наблюдается на Лиманском направлении. Но, как утверждали в Минобороны Украины еще вчера, 24 апреля, там их активность снизилась.
Напомним, ранее стало известно, что за сутки, 25 апреля, украинские военные отразили 36 вражеских атак и уничтожили радиолокационную станцию оккупантов.
Также мы писали, что пограничники отбили две попытки наступления россиян в районе Бахмута.
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