Китаю выгодно затягивание войны РФ против Украины, - президент Чехии

Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, которое приводит Politico.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - сказал Павел.

По его словам, Китай может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от РФ в обмен на свое "безграничное партнерство".

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", - добавил он.

Лидер Чехии считает, что Китай действительно заинтересован в решении войны в короткой перспективе. Он каждый день извлекает уроки из этой войны, внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагируют страны Запада.