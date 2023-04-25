Россияне обстрелили центр Купянска: уже 5 раненых, под завалами остаются люди

Во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. Уже известно о 5 раненых, под завалами есть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне обстреляли центр города Купянск на Харьковщине из С-300. Попали в музей", - рассказал он.

По данным Ермака, под завалами есть люди, предварительно уже известно о больше, чем 5 раненых.

Обновлено. Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по меньшей мере два человека находятся под завалами.

"На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется", - добавил он.