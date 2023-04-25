Подоляк намекнул на важность информационной тишины вокруг контрнаступления ВСУ

"Когда уже контрнаступление? На каком направлении? Сколько будет людей и техники? Какой план боя? Журналисты забрасывают однотипными вопросами всех, кого можно назвать "официальным лицом". Болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли еще время успеть в буфет за куриными крылышками. "Военные обозреватели" спорят, будет ли "второй сезон" таким же удачным, как первый. Политические аналитики предупреждают: если просмотры упадут, инвесторы задумаются, продлевать ли сериал на третий сезон. "Фанаты" недовольны: фото разрушенных пейзажей и раненых людей уже не цепляют, а шоураннеры демонстрируют недостаточную креативность", - пишет Подоляк.

В частности, как отметила заместитель министра обороны Анны Маляр, многочисленные "сценарии" контрнаступления ВСУ, которые сегодня публикуются - в будущем могут стать в основе сюжетов кино.

"Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами", - добавила Маляр.