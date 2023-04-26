Санкції проти Ірану та ракетний обстріл Куп'янська: новини за 25 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни обстріляли центр Куп'янська

У вівторок, 25 квітня, російські окупанти обстріляли центр Куп'янська Харківської області. Вже відомо про 5 поранених, під завалами є люди.

Пізніше стало відомом, що через обстріл Куп'янська Харківської області у вівторок, 25 квітня, кількість поранених зросла до 10 людей, відомо про одну загиблу людину.

"Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби", - заявив президент Володимир Зеленський.

Україна введе санкції проти Ірану

Кабінет міністрів України направив на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій щодо Ірану.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану... Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться непокараною. Точно так не залишиться непокараною допомога агресору, - заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час якої актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.

"Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки - це життя наших бійців", - зауважив Зеленський.

Байден оголосив про участь у виборах у 2024 році

Американський лідер Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах. Вони заплановані на 2024 рік.

"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання президентом Сполучених Штатів", - написав Байден

Підвищення цін на електроенергію

Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення ще на місяць - до кінця травня. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - сказав він.

ВАКС посилив запобіжний захід меру Одеси Труханову

Судді Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення змінити запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Йому призначили заставу та зобов'язали носити електронний браслет.

"ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів з дня її застосування", - зазначають у суді.

Китаю вигідно затягування війни РФ проти України

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни.

"Я вважаю, що в інтересах Китаю зберегти статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок", - сказав Павел.

За його словами, Китай може отримувати дешеву нафту, газ та інші ресурси від РФ в обмін на своє "безмежне партнерство".