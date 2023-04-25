ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ заявила об использовании в Украине новейших танков Т-14 "Армата". СМИ оценили риски

Новина українською →
Киев, Вторник 25 апреля 2023 11:46
РФ заявила об использовании в Украине новейших танков Т-14 "Армата". СМИ оценили риски Фото: Россия заявила об использовании в Украине новейших танков Т-14 "Армата" (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В России заявили, что начали применять на фронте новейшие танки Т-14 "Армата". Они пока якобы ведут огонь по украинским позициям и еще не участвовали в штурмах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.

Что говорят в России об этих танках

Как пишут издания со ссылкой на российские пропагандистские СМИ, эти машины были оснащены дополнительной защитой, а экипажи прошли "боевое разрешение" на полигонах.

"Сегодня эти танки были впервые использованы в войне после того, как Кремль приказал изготовить 2300 танков", - пишет Sky News.

Известно, что танк Т-14 имеет беспилотную башню, а экипаж дистанционно управляет вооружением из "изолированной бронированной капсулы, расположенной в лобной части корпуса".

Наибольшая скорость этих танков по автодорогам составляет 80 км в час.

Что с Т-14 не так

Иностранные СМИ напоминают, что еще в январе британская военная разведка сообщила, что российские войска в Украине неохотно приняли первую партию этих машин из-за "плохого состояния" танков.

По мнению разведки Британии, использование Т-14, вероятно, было бы "решением с высокой степенью риска", принятым прежде всего в пропагандистских целях.

"Речь идет о производстве, вероятно, лишь в несколько десятков, тогда как командиры в РФ вряд ли будут доверять этой машине в бою", - заявили британские военные.

В частности, в декабре государственная корпорация "Ростех" приступила к производству около 40 танков, поставки которых ожидались после 2023 года.

Журналисты обращают внимание, что 11 лет разработки этих танков сопровождались задержками, сокращением планируемого размера автопарка и сообщениями о проблемах с производством.

Напомним, ранее мы также писали, что Россия рассматривала возможность отправки новых новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украину.

Добавим, танк "Армата" известен тем, что он заглох среди площади в Москве во время репетиции военного парада в мае 2015 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России