Из-за обстрела Купянска количество раненых возросло, есть погибшая. Зеленский показал видео
Из-за обстрела Купянска Харьковской области во вторник, 25 апреля, количество раненых возросло до 10 человек, известно об одном погибшем человеке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Украины Владимира Зеленского.
"Купянск, центр города, краеведческий музей. Сейчас известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Привлечены все необходимые службы", - рассказал он.
По словам президента, страна-террорист делает все, чтобы уничтожить украинцев полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев.
"Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Мы и будем отвечать!" – заверил он.
Как сообщалось, во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. Сначала было известно о 5 раненых, под завалами есть люди.
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