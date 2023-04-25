ВАКС ужесточил меру пресечения мэру Одессы Труханову
Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение изменить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему назначили залог и обязали носить электронный браслет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения", - отмечают в суде.
В случае внесения залога городской глава Одессы будет обязан:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- не выезжать из Украины без разрешения суда;
- сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в решении суда;
- сдать не хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Стоит заметить, что Труханова и еще ряд чиновников мэрии Одессы подозревают в завладении средствами городского бюджета в 2016 году. Тогда они могли незаконно получить деньги при помощи покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.
При этом суд назначил городскому главе меру пресечения в виде личного обязательства.
При этом вчера, 24 апреля, Специальная антикоррупционная прокуратура требовала взять Труханова под стражу.
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