Зеленский открыл обновленный мемориал Героям Небесной Сотни
Президент Владимир Зеленский 21 ноября открыл в Киеве первый этап мемориального пространства возле часовни на Аллее Героев Небесной Сотни, обустроенный при содействии Украинской ассоциации девелоперов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАД.
К обустройству мемориального пространства присоединились 17 компаний-членов ассоциации и Киевская архиепархия Украинской греко-католической церкви.
Следующим этапом станет создание стелы с именами всех Героев Небесной Сотни. Ее планируют установить на Аллее, 3. Конструкция будет состоять из отдельных вертикальных колонн, расположенных полукругом.
Автором концепции станет архитектор Ирина Волынец, которая входила в команду-победительницу международного конкурса на мемориал в 2017–2018 годах.
"Важно, чтобы люди приходили в это место, видели лица участников Революции Достоинства, чтили украинское стремление к свободе", - заявил Владимир Зеленский во время открытия мемориала.
Зеленский открыл мемориальное пространство Героев Небесной Сотни, обустроенное при содействии Украинской ассоциации девелоперов (фото: ua-developers.com.ua)
Украинская ассоциация девелоперов финансирует проектирование стелы по договору с Национальным музеем Революции Достоинства. Открыть ее планируют до мая 2027 года.
Полностью построить мемориальный комплекс пока невозможно, поскольку земельные участки находятся под арестом в связи со следственными действиями по делам Майдана. Поэтому его создают поэтапно.
"Благодарю Владиславу Молчанову за инициативу, каждую компанию, которая присоединилась, и Киевскую архиепархию УГКЦ за совместную работу", - отметил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.
Отметим, что к первому этапу обустройства мемориального пространства присоединились Stolytsia Group, Futura Hata, "Интергал-Буд", "Креатор-Буд", BudCapital, РИЕЛ, GEOS, UDP, DIM, KAN Development, AVALON, IB Alliance, NEST, Bosphorus Development, AVE NEW, "Ковальская" и Royal House.
Напомним, ранее Национальный музей Революции Достоинства и Украинская ассоциация девелоперов подписали договор о финансировании проектных работ для мемориальной стелы. УАД взяла на себя оплату проектирования, необходимого для дальнейшей реализации этого этапа мемориального пространства.