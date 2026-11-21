Трамп назвал вероятных претендентов на пост президента США
Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио среди возможных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
По словам главы Белого дома, в Республиканской партии немало политиков, которые могли бы занять пост главы государства.
"Очевидно, Джей Ди - вице-президент. Марко также входит в число главных претендентов. Они оба фантастически работают, оба очень, очень популярны", - заявил Трамп.
В то же время он не исключил, что в президентской гонке могут появиться и другие представители Республиканской партии.
"Но могут быть и сюрпризы. У нас есть очень способные люди", - добавил президент США.
Напомним, недавно стало известно, что Джей Ди Вэнс стремится объединить республиканцев, недовольных политикой Дональда Трампа. По информации источников, он рассматривает возможность создания нового политического объединения в преддверии президентских выборов 2028 года.
В частности, Вэнс выступает за формирование альянса так называемых "новых правых". К нему могут присоединиться республиканцы, которые хотят вернуться к первоначальным принципам движения MAGA ("Америка прежде всего").
Среди ключевых приоритетов этого политического направления - отказ от вовлечения США в зарубежные конфликты, снижение стоимости жизни и усиление охраны государственной границы.
В то же время часть сторонников такого подхода критикует Трампа за то, что, по их мнению, он слишком тесно связывает внешнюю политику США с интересами Израиля.
При этом Вэнс не намерен дистанцироваться от Трампа или разрывать с ним политические связи.
Ранее РБК-Украина сообщало, что республиканцы публично критикуют Трампа и призывают изменить политический курс.
Также мы писали, что глава Белого дома назвал ключевую причину поражения своей партии на выборах.