Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио среди возможных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

По словам главы Белого дома, в Республиканской партии немало политиков, которые могли бы занять пост главы государства.

"Очевидно, Джей Ди - вице-президент. Марко также входит в число главных претендентов. Они оба фантастически работают, оба очень, очень популярны", - заявил Трамп.

В то же время он не исключил, что в президентской гонке могут появиться и другие представители Республиканской партии.

"Но могут быть и сюрпризы. У нас есть очень способные люди", - добавил президент США.

Напомним, недавно стало известно, что Джей Ди Вэнс стремится объединить республиканцев, недовольных политикой Дональда Трампа. По информации источников, он рассматривает возможность создания нового политического объединения в преддверии президентских выборов 2028 года.

В частности, Вэнс выступает за формирование альянса так называемых "новых правых". К нему могут присоединиться республиканцы, которые хотят вернуться к первоначальным принципам движения MAGA ("Америка прежде всего").

Среди ключевых приоритетов этого политического направления - отказ от вовлечения США в зарубежные конфликты, снижение стоимости жизни и усиление охраны государственной границы.

В то же время часть сторонников такого подхода критикует Трампа за то, что, по их мнению, он слишком тесно связывает внешнюю политику США с интересами Израиля.

При этом Вэнс не намерен дистанцироваться от Трампа или разрывать с ним политические связи.