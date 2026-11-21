Российские войска ночью против 21 ноября совершили еще одну атаку на Кривой Рог – беспилотник попал в промышленное предприятие. В результате попадания вспыхнул пожар, который ликвидируют спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Напомним, вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Кривого Рога . Враг попал в парковку возле популярного ресторана в густонаселенном районе города.

На месте работают соответствующие экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки. Информации о пострадавших и масштабах повреждений предприятия пока нет.

"Враг нанес еще один удар реактивным "Шахедом" по промышленному предприятию. Есть пожар", – написал он.

Впоследствии во время проведения аварийно-спасательной операции россияне дважды атаковали место работы экстренных служб ударными беспилотниками, в том числе реактивными "Шахедами".

В результате российского удара погибли два человека – 20-летняя фельдшерка скорой помощи и 7-летний мальчик. Число раненых возросло до 42 человек, среди них четверо детей. 27 пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Также во время повторной атаки пострадали двое полицейских взрывотехнической службы и двое работников ГСЧС.