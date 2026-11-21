В воскресенье, 22 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения света из-за российских атак на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

По данным компании, для разных категорий потребителей вводятся такие мероприятия - для промышленности - графики ограничения мощности и для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очередей.

Самой тяжелой остается ситуация в Одесской и Ровенской областях.

Там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Узнать точные графики своего района можно на официальных страницах местного оператора системы распределения.