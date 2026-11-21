Похолодание и сильный ветер: чего ждать от погоды сегодня и будут ли дожди
В Украине сегодня, 21 ноября, местами ожидается дождь и прохладная погода. В ряде регионов возможен сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, в южных и восточных областях без существенных осадков.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Карпатах и восточных областях ночью и в большинстве центральных и Запорожской областях порывы 15-20 м/с.
Температура днем 9-14°, в западных и северных областях 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток около 0°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем небольшой дождь.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 2-7 ° тепла, в Киеве 5-7 ° тепла.
Напомним, ранее мы сообщали, что дожди в Украине могут повлечь затопление.
Тем временем на горе Поп Иван зафиксировали шторм, мороз и сильное обледенение.
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