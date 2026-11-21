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В Киеве обновили правила движения по Южному мосту - с правого на левый берег пускают только общественный транспорт, а в обратном направлении действуют ограничения по весу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

По его словам, с правого на левый берег проезд разрешен исключительно общественному транспорту. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию. С левого на правый берег движение открыто для таких категорий транспорта - легковых авто, грузовиков массой до 10 тонн, общественного транспорта массой до 18 тонн.