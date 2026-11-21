В Киеве по-новому ограничили движение транспорта по Южному мосту
В Киеве обновили правила движения по Южному мосту - с правого на левый берег пускают только общественный транспорт, а в обратном направлении действуют ограничения по весу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.
По его словам, с правого на левый берег проезд разрешен исключительно общественному транспорту.
Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию.
С левого на правый берег движение открыто для таких категорий транспорта - легковых авто, грузовиков массой до 10 тонн, общественного транспорта массой до 18 тонн.
Напомним, что 20 ноября в Киеве заново организовали движение по мостам после очередной массированной атаки РФ.
Тогда для проезда крупногабаритного транспорта действовали существенные ограничения, в частности, на некоторых мостах запретили проезд грузовиков.
Кроме этого, из-за усложнения движения между берегами столицы местные власти обратились к жителям города.
Накануне киевлян призвали без необходимости не пользоваться общественным транспортом и собственными автомобилями, чтобы не перегружать дороги и переправы.