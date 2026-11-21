У Путина не получилось устроить "Ялту-2", Пекин сломал планы Кремля, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин пытался использовать трехсторонний саммит для передела мира по сценарию "Ялты-2", но Китай отказался участвовать в этом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
По словам главы государства, российский диктатор рассчитывал легитимизировать изменение границ и укрепить новый передел сфер влияния.
Путин пытался оправдать эти планы историческими параллелями с Ялтинской конференцией, якобы для "закрепления победы над фашизмом".
Однако Китай не позволил втянуть себя в этот замысел, а вопрос Украины и ее границ на саммите публично вообще не поднимался.
"Хотел ли Путин реальной Ялты? Да. В смысле передела мира и изменения границ. Китай не дал себя затянуть в это", - подчеркнул Зеленский.
Президент также добавил, что если бы в мире действительно речь шла о закреплении победы над современным фашизмом, за столом переговоров должны сидеть США, Европа и Украина - но точно без России.
Зеленский подчеркнул, что результаты саммита стали для Москвы крайне неудачными.
Свое разочарование от провала стратегии "Ялты-2" Путин в очередной раз выместил на украинцах, устроив очередной террор - в ту же ночь российские войска запустили по Украине 111 ракет.
"Если Путин хотел снова напомнить миру, кто он такой, то мы и без этого не забывали, что он террорист и убийца", - резюмировал президент.
Напомним, что команда президента США Дональда Трампа настроена организовать новые мирные переговоры с Украиной и Россией еще до Рождества - то есть до 25 декабря.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина согласилась с этим предложением Вашингтона, ведь чем быстрее будет результат, тем лучше.
Перед этим стороны должны провести технические встречи, чтобы выработать конкретное содержание будущих договоренностей.
Кроме того, сегодня глава государства ответил на очередную ложь Владимира Путина о Крымском городе, подчеркнув, что РФ постоянно использовала переправу для опрокидывания военной техники и мир знает эту правду.