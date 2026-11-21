Враг ударил по Запорожью в ночь на 21 ноября, в результате пострадала пятиэтажка и детсад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

Следует отметить, что в 1:18 субботы Воздушные Силы сообщали о движении реактивных дронов в направлении Запорожья с востока. А около 21:00, 20 ноября, ПС извещали об управляемых авиабомбах, которые были направлены на город и Донбасс в целом.

На фото ОВА заметно возгорание в квартире многоэтажки на третьем этаже.

"Под ударом оказался детский сад. В результате атаки также загорелась квартира в соседнем пятиэтажном доме", - написали в администрации, опубликовав фото пострадавшего дома.

Недавние атаки на Запорожье

Как известно, 20 ноября россияне били авиабомбами по Запорожью. Одна из них упала вблизи многоэтажки.

Согласно последним данным, кол-во раненых в результате ударов по Запорожью увеличилось до 17 человек.



Были повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин.

Еще мы писали, как 16 ноября войска врага атаковали Украину баллистикой. РФ ударила ракетами по Киеву, Днепру и Запорожью, после чего в городах прогремели мощные взрывы.