Украина получила от ЕС самый большой транш за всю историю программы Ukraine Facility
Украина получила около 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это самый большой одноразовый транш за всю историю программы.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По словам премьера, средства уже поступили в государственный бюджет. Они являются жизненно необходимой поддержкой сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны.
С учетом этого поступления Украина в этом году получила уже 13,57 млрд. евро по программе Ukraine Facility.
Финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мер, предусмотренных Планом Украины.
"Несмотря на войну, продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по евроинтеграционному пути", - отметил Корецкий.
Напомним, что недавно Еврокомиссия представила новый механизм поддержки Украины на 2027 год. Он предусматривает ссуду объемом до 45 млрд евро.
Основную сумму долга Киев должен вернуть только после того, как Россия выплатит репарации.
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