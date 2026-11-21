Иранский удар повредил гражданский промышленный объект в Бахрейне, где вспыхнул пожар. В Тегеране заявили, что целили по двум американским военным базам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По информации Министерства внутренних дел Бахрейна, перед атакой власти предупредили население о "вражеской угрозе" и призвали людей пройти в укрытие.

В результате попадания по гражданскому промышленному объекту возник пожар.

Сейчас на месте работают спасатели гражданской обороны, точную локацию объекта власти пока не раскрывают.

По предварительным данным ведомства, инфраструктура понесла материальный ущерб, однако пострадавших или погибших нет.

В то же время Корпус стражей исламской революции (КИР) Ирана заявил, что целью ударов были не гражданские объекты, а две ключевые военные базы США на территории Бахрейна:

Шейх-Иса - стратегический военно-воздушный объект;

Аль-Джуфейр - район базирования ВМС США, где расположена штаб-квартира Пятого американского флота.

В Тегеране утверждают, что атака стала ответом на американские удары по Ирану.

Однако иранская сторона не привела никаких подробностей относительно типа использованного оружия, возможных попаданий по базам или потерям среди военных США.