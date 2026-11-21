Ночной удар по Кривому Рогу: 58 раненых и двое погибших, среди жертв террора - дети
В Кривом Роге Днепропетровской области количество пострадавших в результате атак возросло до 58 человек. Среди них шесть детей, трое медиков скорой и сотрудники ГСЧС, которые помогали людям после ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Кривого Рога Александра Вилкула.
Известно, что в больницах города находятся 28 раненых, пятеро из них – дети. 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пять человек, среди которых 17-летний парень, находятся в реанимации. Младшему ребенку, который попал в больницу, всего три года.
Медики оказывают всем раненым необходимую помощь.
Какие последствия ударов по Кривому Рогу
В результате российских ударов по центру города возникли четыре пожара. Все они ликвидированы.
По предварительным данным, повреждены около 25 многоквартирных домов, больница, учебные заведения, предприятие, объекты бизнеса, ресторан, гаражи и автомобили. Также повреждены машины скорой помощи и многие частные автомобили местных жителей.
Последствия атаки уточняются, поскольку воздушные тревоги продолжались до утра.
На месте с вечера работают коммунальщики, энергетики, тепловики, газовики и другие службы. Им уже удалось стабилизировать ситуацию с газоснабжением, возобновить движение электротранспорта, в том числе троллейбусов, контактные линии которых были повреждены.
Также продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и устранению других последствий обстрелов.
Помощь пострадавшим жителям
Еще до полуночи в районном исполкоме недалеко от места удара развернули штаб помощи пострадавшим. Он работал ночью и продолжает принимать людей.
Жители поврежденных домов могут получить необходимые материалы для первоочередного ремонта, включая OSB-плиты, пленку и другие стройматериалы. Также там можно подать заявление на получение материальной помощи.
По словам Вилкула, помощь обещают оказать всем, кто в ней нуждается.
Он также сообщил, что в Кривом Роге продолжают работать все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.
Кроме того, россияне атаковали Новопольское общество Криворожского района, где повредили инфраструктуру. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Также под ударом вражеских дронов оказался Никополь. Там тоже обошлось без пострадавших.