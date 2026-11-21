В Кривом Роге Днепропетровской области количество пострадавших в результате атак возросло до 58 человек. Среди них шесть детей, трое медиков скорой и сотрудники ГСЧС, которые помогали людям после ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

Известно, что в больницах города находятся 28 раненых, пятеро из них – дети. 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пять человек, среди которых 17-летний парень, находятся в реанимации. Младшему ребенку, который попал в больницу, всего три года.

Медики оказывают всем раненым необходимую помощь.

Какие последствия ударов по Кривому Рогу

В результате российских ударов по центру города возникли четыре пожара. Все они ликвидированы.

По предварительным данным, повреждены около 25 многоквартирных домов, больница, учебные заведения, предприятие, объекты бизнеса, ресторан, гаражи и автомобили. Также повреждены машины скорой помощи и многие частные автомобили местных жителей.

Последствия атаки уточняются, поскольку воздушные тревоги продолжались до утра.

На месте с вечера работают коммунальщики, энергетики, тепловики, газовики и другие службы. Им уже удалось стабилизировать ситуацию с газоснабжением, возобновить движение электротранспорта, в том числе троллейбусов, контактные линии которых были повреждены.

Также продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и устранению других последствий обстрелов.

Помощь пострадавшим жителям

Еще до полуночи в районном исполкоме недалеко от места удара развернули штаб помощи пострадавшим. Он работал ночью и продолжает принимать людей.

Жители поврежденных домов могут получить необходимые материалы для первоочередного ремонта, включая OSB-плиты, пленку и другие стройматериалы. Также там можно подать заявление на получение материальной помощи.