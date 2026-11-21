Одесса и район остаются без света из-за ударов РФ по энергообъектам
В Одесской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за массированной российской атаки на энергосистему. В части Одесского района и в Одессе действуют отключения света, возможны перебои с водой и теплом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВД Олега Кипера.
По данным Минэнерго, в течение дня отключения электроэнергии в Одессе и части Одесского района происходят из-за вражеских ударов по магистральным сетям.
Из-за отсутствия электроэнергии в регионе могут временно останавливаться котельные и насосные станции.
Там, где есть техническая возможность, их переводят на резервное питание, однако в области возможны перебои с тепло- и водоснабжением.
Энергетики и коммунальные службы постоянно работают над стабилизацией ситуации.
Жителей региона призывают отключить из сети мощные электроприборы, поскольку при возобновлении питания возможны перепады напряжения.
Обстрелы энергетики Одесщины
Напомним, вчера, 20 ноября, в результате российской атаки в Одессе и близлежащих районах ввели масштабные отключения света.
Из-за враждебного удара ситуация с электроснабжением в городе и области существенно усложнилась, что привело к массовому обесточиванию потребителей.
Кроме того, 18 ноября кафиры атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. Тогда из-за повреждений энергообъектов часть жителей региона также осталась без электроэнергии.