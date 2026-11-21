Фото: в Одесской области предупредили о проблемах с отоплением и водоснабжением из-за дефицита света. (/t.me/odeskaODA)

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В Одесской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за массированной российской атаки на энергосистему. В части Одесского района и в Одессе действуют отключения света, возможны перебои с водой и теплом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВД Олега Кипера.

По данным Минэнерго, в течение дня отключения электроэнергии в Одессе и части Одесского района происходят из-за вражеских ударов по магистральным сетям. Из-за отсутствия электроэнергии в регионе могут временно останавливаться котельные и насосные станции. Там, где есть техническая возможность, их переводят на резервное питание, однако в области возможны перебои с тепло- и водоснабжением. Энергетики и коммунальные службы постоянно работают над стабилизацией ситуации. Жителей региона призывают отключить из сети мощные электроприборы, поскольку при возобновлении питания возможны перепады напряжения.