Россия атаковала ракетами Киев, а США оказало новую военную помощь: новости за 9 мая

Российские войска утром вторника, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. Также Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд. долларов.

Война России против Украины: последние новости

На вторник, 9 мая, самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка в Донецкой области, а украинские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о бегстве 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Украинские военные подтверждают провал врага.

Во вторник, 9 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Кизомис Херсонской области. В результате артиллерийской атаки уничтожен фельдшерский пункт.

Российские военные продолжают атаковать на востоке, но украинские защитники отражают их наступления. Бои продолжаются сразу в четырех направлениях.

Британия готовится послать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, в которых администрация президента США долго отказывала.

Ракетный удар по Киеву

Российские войска утром среды, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.

Российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования.

Ранее сообщалось, что ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы, в столице работали силы ПВО.

На сайте Минобороны заработал раздел для раненых военных

На сайте Министерства обороны официально заработал раздел по пути раненого воина. Он направлен на оказание всесторонней поддержки защитникам и защитницам, получившим ранения или травмы во время военной службы.

Новый пакет военной помощи от США

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд. долларов.

Пакет включает в себя беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK. По словам официальных лиц, в него также войдут ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей разной техники.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что новый пакет военной помощи, который сегодня, 9 мая, анонсировали США, поможет Украине победить в битве против России.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, чтоКонгресс США будет продолжать поддерживать финансирование помощи Украине, невзирая на то, что некоторые республиканцы выступают против.

Парад в Москве

Сегодня в Москве на Красной площади прошел так называемый "парад Победы". Во время которого российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине катастрофа и ее якобы "начала не Россия".

Нынешний так называемый "парад Победы" в Москве стал одним из самых маленьких в истории. Его открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на парад в Москве, также "победобесие" на Красной площади высмеял спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Также белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" покинул Москву и прилетел обратно в Минск.

Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год

Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год для поддержки экономики страны в условиях войны.

Согласно решению, депутаты Европарламента одобрили предложение возобновить приостановку импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий украинского экспорта в Европейский Союз еще на год на фоне войны России против Украины.

Украина работает над дополнительными оборонными пакетами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над дополнительными оборонными пакетами для ВСУ с разными международными партнерами.

"Есть очередные хорошие новости от партнеров. Из того, что можно сказать публично, есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.