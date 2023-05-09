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Путин назвал войну в Украине "катастрофой", но виноват, как всегда, не он

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Москва, Вторник 09 мая 2023 10:47
Путин назвал войну в Украине "катастрофой", но виноват, как всегда, не он Фото: российский диктатор Владимир Путин на параде этого года в Москве (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине катастрофа. Но ее якобы "начала не РФ", а она была "спровоцирована" так называемым госпереворотом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Путина во время парада в Москве.

"Украинский народ стал заложником госпереворота и планов Запада, в этом причина нынешней катастрофы в Украине", - сказал Путин.

Кремлевский диктатор заявил, что против его Родины якобы "вновь развязана настоящая война".

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины снова развязана настоящая война. Для нас, России нет недружественных как на Западе, так и на Востоке", - цинично заявил Путин.

Он не обошелся и без обвинений в сторону Запада, сказав, что тот якобы и "провоцирует конфликты".

"Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю", - нафантазировал диктатор.

Также Путин отдельно во время выступления на параде обратился и к своим "воинам", которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины. Диктатор, страна которого несет колоссальные потери, говорит, что Россия "молится за них".

"Нет сейчас важнее вашей боевой работы. На вас лежит безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью выполняете ратный долг - боретесь за Россию. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Молятся за вас", - добавляет Путин.

Напомним, как недавно сообщили аналитики ISW, российский диктатор Владимир Путин парадом 9 мая попытается продемонстрировать влияние РФ на Центральную Азию.

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