Данилов сказал, какой парад "достойный Путина": с оккупантами, бесславно погибшими в Украине

Российский диктатор Владимир Путин во время "парада Победы" должен принимать "шагающих мертвых оккупантов", бесславно погибших в Украине. Это та правда, которую должен знать его народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Несколько часов могут шагать "парадом" на "красной площади" мертвые российские оккупанты, бесславно и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин в своего ЧВК-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране", - написал Данилов.

Отметим, что также парад в Москве высмеял и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Верифицированные разведчики из "дружественных стран" фиксируют на смартфоны "ядерную мощь" России", - написал Игнат и опубликовал соответствующее фото.

Фото: в Воздушных силах ВСУ высмеяли "парад Победы" в Москве (facebook.com/yuriy.ignat)

Напомним, что сегодня в Москве на Красной площади прошел так называемый "парад Победы". В ходе которого российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине является катастрофой и ее якобы "начала не Россия".

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