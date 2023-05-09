Даже не остался на обед с Путиным. Лукашенко прямо с парада поехал обратно в Минск, - СМИ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" покинул Москву и прилетел обратно в Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский телеканал " Белсат ".

"Лукашенко уже вернулся в Минск. На параде он появился с забинтованной рукой", - говорится в материале.

"Белсат" сообщает, что белорусский диктатор не присутствовал на обеде главы других государств после парада в Москве.

"Также он не ходил с Путиным и другими президентами в Александровский сад, его увозили на машине", - добавили представители телеканала "Белсат".

Журналисты издания "Зеркало" сообщили, что Лукашенко не смог пройти 300 метров от трибуны мавзолея Владимира Ленина и его на специальном автомобиле подвозили охранники российского диктатора Владимира Путина.