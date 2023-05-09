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Ракетный удар на 9 мая: оккупанты выпустили 25 ракет, почти все цели были сбиты

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Киев, Вторник 09 мая 2023 07:38
Ракетный удар на 9 мая: оккупанты выпустили 25 ракет, почти все цели были сбиты Фото: российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Около 22.00 8 мая из носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все восемь целей уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Также сообщается, что ближе к 04.00 утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна - в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555, 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Ракетный удар на 9 мая: оккупанты выпустили 25 ракет, почти все цели были сбиты

Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы, в столице работали силы ПВО.

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