Ракетный удар на 9 мая: оккупанты выпустили 25 ракет, почти все цели были сбиты
Российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Около 22.00 8 мая из носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все восемь целей уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Также сообщается, что ближе к 04.00 утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна - в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.
В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555, 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.
Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы, в столице работали силы ПВО.
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