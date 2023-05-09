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Помощь Украине продолжится, несмотря на позицию некоторых республиканцев, - сенатор США

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Вашингтон, Вторник 09 мая 2023 16:03
Помощь Украине продолжится, несмотря на позицию некоторых республиканцев, - сенатор США Фото: Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Иван Носальский

Конгресс США продолжит поддерживать финансирование помощи Украине, несмотря на то, что некоторые республиканцы выступают против.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

"Я думаю, что мы имеем достаточную поддержку в Конгрессе, чтобы продолжать это еще долго. Все руководство в Палате представителей и Сенате в моей партии очень сильно выступает за победу над русскими", - сказал он.

Чиновник также призвал президента США Джо Байдена ускорить поставки высокотехнологичного вооружения Украине перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

При этом на прошлой неделе Макконнел поддержал заявление спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти о продолжении поддержки помощи Украине.

Напомним, 19 ультраправых республиканцев опубликовали письмо, адресованное президенту США Джо Байдену, в котором они призвали прекратить предоставлять помощь Украине.

Также мы писали, что 9 февраля несколько конгрессменов-республиканцев подали в Палату представителей резолюцию с призывом прекратить помощь Украине.

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