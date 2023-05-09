ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

Новина українською →
Киев, Вторник 09 мая 2023 05:08
В Киеве раздались взрывы, работает ПВО Фото: взрывы в Киевской области, 9 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

Обновлено 6:08

В КГВА заявили, что после ракетной атаки на Киев в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

Обновлено 5:23

В Киеве прозвучала новая серия взрывов, в ГВА подчеркнули, что в столице работают силы ПВО.

Над Киевом и областью ракетная угроза. По целям работают силы противовоздушной обороны.

"Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетами российских стратегических бомбардировщиков.

Напомним, сегодня ночью, 9 мая, в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв ПВО
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне