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Резников: новый пакет военной помощи США поможет Украине победить в битве

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Вторник 09 мая 2023 20:31
Резников: новый пакет военной помощи США поможет Украине победить в битве Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новый пакет военной помощи, который сегодня, 9 мая, анонсировали США, поможет Украине победить в битве против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

Глава Минобороны отметил, что пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов является значительным вкладом в мир и безопасность европейского континента.

"Спасибо Ллойду Остину (главе Пентагона - ред.) и всем американцам. Артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и многое другое помогут нам победить в этой битве", - добавил Резников.

Напомним, США сегодня анонсировали предоставление Украине артиллерийских снарядов, систем ПВО и не только в рамках нового пакета военной помощи.

Также мы писали, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заверил, что Конгресс продолжит поддержку помощи Украине, несмотря на то, что некоторые его однопартийцы выступают против.

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