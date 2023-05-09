ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 16:28
США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI).

Он включает в себя дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать имеющиеся системы и оборудование.

В пакет также войдут:

  • Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
  • Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
  • Боеприпасы для борьбы с дронами;
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • Услуги коммерческих спутниковых изображений;
  • Обучение, техническое обслуживание и поддержка.

Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Напомним, AP сообщало, что в новый пакет помощи США войдут, в частности, ракеты для систем ПВО, а также сами системы ПВО HAWK.

РБК-Украина также сообщало, что 3 мая США объявили о предоставлении Украине ракет Hydra 70 и боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Военная помощь
NEWS
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне