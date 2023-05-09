США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов
Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI).
Он включает в себя дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать имеющиеся системы и оборудование.
В пакет также войдут:
- Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
- Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
- Боеприпасы для борьбы с дронами;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- Услуги коммерческих спутниковых изображений;
- Обучение, техническое обслуживание и поддержка.
Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.
Напомним, AP сообщало, что в новый пакет помощи США войдут, в частности, ракеты для систем ПВО, а также сами системы ПВО HAWK.
РБК-Украина также сообщало, что 3 мая США объявили о предоставлении Украине ракет Hydra 70 и боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи.
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