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Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

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Вторник 09 мая 2023 14:41
Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные продолжают атаковать на востоке, но украинские защитники отражают их наступления. Бои продолжаются сразу в четырех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Российские военные сосредотачиваются на четырех направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Активнее всего бои ведутся за города Бахмут и Марьинку.

Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

К тому же, продолжаются боестолкновения на западе Луганской области. Захватчики пытаются атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако успеха не достигают.

На других участках фронта, в частности, в Херсонской и Запорожской областях, ситуация стабильная. Продвижение россиян не фиксируют, но они продолжают обстреливать всю линию фронта.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назвал причину ракетных атак России.

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