Росія атакувала ракетами Київ, а США надали нову військову допомогу: новини за 9 травня

Російські війська вранці вівторка, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. Також Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

Війна Росії проти України: останні новин

Станом на вівторок, 9 травня, найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка у Донецькій області, а українські військові знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про втечу 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Українські військові підтверджують провал ворога.

У вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Кізомис Херсонської області. В результаті артилерійської атаки знищено фельдшерський пункт.

Російські військові продовжують здійснювати атакувати на сході, але українські захисники відбивають їхні наступи. Бої тривають одразу на чотирьох напрямках.

Британія готується надіслати Києву ракети дальнього радіуса дії, в яких адміністрація президента США довго відмовляла.

Ракетний удар по Києву

Російські війська вранці середи, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування.

Раніше повідомлялося, що вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.

На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військових

На сайті Міністерства оборони офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого воїна. Він спрямований на надання всебічної підтримки захисникам та захисницям, які отримали поранення чи травму під час військової служби.

Новий пакет військової допомоги від США

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

Пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди та ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK. За словами офіційних осіб, до нього також увійдуть ракети, супутникові знімки та фінансування поточного обслуговування та запасних частин для різної техніки.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що новий пакет військової допомоги, який сьогодні, 9 травня, анонсували США, допоможе Україні перемогти у битві проти Росії.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес США продовжуватиме підтримувати фінансування допомоги Україні, незважаючи на те, що деякі республіканці виступають проти.

Парад у Москві

Сьогодні в Москві на Червоній площі пройшов так званий "парад Перемоги". Під час якого російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".

Цьогорічний так званий "парад Перемоги" у Москві став одним із найменших в історії. Його відкрив музейний танк Т-34, а авіації взагалі не було в програмі.

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на парад в Москві, також "побєдобєсіє" на Червоній площі висміяв речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Також білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" покинув Москву та прилетів назад до Мінська.

Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік

Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки економіки країни в умовах війни.

Згідно з рішенням, депутати Європарламенту схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі війни Росії проти України.

Україна працює над додатковими оборонними пакетами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над додатковими оборонними пакетами для ЗСУ з різними міжнародними партнерами.

"Є чергові хороші новини від партнерів. З того, що можна сказати публічно, - є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.