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Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год

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Вторник 09 мая 2023 15:20
Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год Фото: Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год (flick.com)
Автор: Татьяна Степанова

Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год для поддержки экономики страны в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Европейского парламента.

Согласно решению, депутаты Европарламента одобрили предложение возобновить приостановку импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий украинского экспорта в Европейский Союз еще на год на фоне войны России против Украины.

Приостановление применения тарифов касается фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений.

Таможенные пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина договорилась с Евросоюзом о продлении еще на год "экономического безвиза", что облегчает экспорт из страны.

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