Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год
Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год для поддержки экономики страны в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Европейского парламента.
Согласно решению, депутаты Европарламента одобрили предложение возобновить приостановку импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий украинского экспорта в Европейский Союз еще на год на фоне войны России против Украины.
Приостановление применения тарифов касается фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений.
Таможенные пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина договорилась с Евросоюзом о продлении еще на год "экономического безвиза", что облегчает экспорт из страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.